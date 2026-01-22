В Башкирии запустили цифровой сервис «ИнвестБот»

Корпорация развития Республики Башкортостан запустила цифровой сервис «ИнвестБот» – автоматизированный помощник для финансового моделирования инвестпроектов. Он помогает предпринимателям самостоятельно провести комплексный анализ, заполнив данные о затратах, доходах и параметрах проекта.

Ключевая особенность сервиса – модуль искусственного интеллекта, который формирует аналитическое заключение, сильные стороны и риски инициативы. Система также автоматически рассчитывает эффект от применения региональных мер поддержки.