В Башкирии проходит II Республиканский форум «ГосСтарт»

Формирование кадрового потенциала республики. В Башкортостане проходит II Республиканский форум молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт». Площадкой для мероприятия стал парк «Патриот» в Чишминском районе.

В течение двух дней госслужащие будут развивать профессиональные компетенции. Предусмотрена презентация ключевых проектов, а также обмен практиками с руководителями органов власти. Возраст участников форума – до 35. Республика последовательно инвестирует в молодёжь, инфраструктуру и диалоговые площадки. Это остаётся приоритетом, даже несмотря на сложные экономические условия.