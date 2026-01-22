В Башкирии проходит II Республиканский форум «ГосСтарт»

Формирование кадрового потенциала республики. В Башкортостане проходит II Республиканский форум молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт». Площадкой для мероприятия стал парк «Патриот» в Чишминском районе.
В течение двух дней госслужащие будут развивать профессиональные компетенции. Предусмотрена презентация ключевых проектов, а также обмен практиками с руководителями органов власти. Возраст участников форума – до 35. Республика последовательно инвестирует в молодёжь, инфраструктуру и диалоговые площадки. Это остаётся приоритетом, даже несмотря на сложные экономические условия.
Последовательная работа по обновлению и укреплению кадров в госслужбе ведется под руководством главы республики. Особое внимание молодым специалистам и участникам СВО. Эта перспективный кадровый резерв. Муниципальные служащие играют ключевую роль в государственной политике на местах. Так формируется доверие к власти, что позволяет оперативно реагировать на запросы граждан.