В Уфе подвели итоги работы банка еды «Азык-тулек»

В региональном банке еды «Азык-тулек» за прошлый год собрали свыше 56 тонн продуктов питания. Такую цифру озвучили в Уфе, подводя итоги работы. Благотворители помогают собирать продуктовые наборы и доставлять их нуждающимся семьям и одиноким пенсионерам.

Участники встречи говорили и об итогах проведения продовольственного марафона «Корзина доброты» и акции корпоративной фасовки «Народный обед». На мероприятии присутствовали участники волонтерского штаба, молодежных объединений, неравнодушные жители и предприниматели, которые активно вовлекались в работу и помогали выстраивать работу в своих районах. Они рассказали об успехах за год и предлагали новые идеи для развития банка еды. Сегодня его отделения находятся в 12 районах.