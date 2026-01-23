В Уфе школьница отдала мошенникам 3 млн рублей

На телефон школьницы поступил звонок от «работника сети гипермаркетов». Он попросил девочку продиктовать код, чтобы якобы подтвердить оформленную доставку. Школьница оказалась на крючке мошенников. После неизвестные сообщили о взломе Госуслуг, девочке начали поступать звонки от специалистов Минцифры, Росфинмониторинга и спецслужб. Подростку сообщили, что все сбережения семьи находятся под угрозой.

На следующий день с девочкой связались по видеозвонку. Мошенники выяснили, что семья владеет сейфами, а девочка знает к ним код. Они начали запугивать ребёнка, что в квартиру придут с обысками и нужно срочно спрятать деньги. Девочка перевела младшей сестре 500 рублей, отправила её в магазин и, только оставшись дома в одиночестве, подросток приняла курьера, который забрал сейфы и изъял сим-карту ребёнка.