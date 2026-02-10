В Уфе задержали девушку, подозреваемую в пособничестве мошенникам

В Уфе полиция задержала 20-летнюю местную жительницу, подозреваемую в пособничестве мошенникам в качестве «денежного курьера». По версии следствия, всё началось со знакомства на сайте, где новый виртуальный друг предложил девушке «лёгкий заработок».

Задачей девушки было печать документов и их передача «клиенту» – пожилой женщине, которая отдала ей 2,5 млн рублей после озвучивания кодового слова. Получив деньги, девушка по указанию злоумышленников оставила сумку у мусорных контейнеров, после чего была задержана. Выяснилось, что средства были похищены у доверчивой пенсионерки. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».