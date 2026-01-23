Работники онкодиспансера Уфы помогают бойцам СВО

Бойцы невидимого фронта. Работники Республиканского онкодиспансера активно помогают участникам СВО. Они плетут маскировочные сети, шьют одежду, готовят сухпайки, оказывают финансовую поддержку. А одна из медсестер паллиативного отделения в зоне специальной военной операции встретила Новый год. Туда она отправилась впервые с гуманитарным конвоем.

Будь то любительская съемка или профессиональная, она смущенно улыбается и отводит взгляд. Быть в кадре Альфия Ахтямова не привыкла, и даже коллеги по-доброму называют ее бойцом невидимого фронта. На передовой медсестра паллиативного отделения Республиканского онкодиспансера не сражается, но в команде таких же неравнодушных активно приближает победу в тылу.

Помощь волонтеры отправляют в составе гуманитарных конвоев, а иногда и сами едут в зону боевых действий. Так, в канун Нового года поступила и Альфия Ахтямова. В течение десяти дней в компании других добровольцев она объехала более ста точек, которые включали в себя детские дома, госпитали и военные части. Приезду гостей, рассказывает Альфия, бойцы были по-настоящему рады.

Поддержка бойцов СВО для Альфии Ахтямовой тема еще и личная: на передовой погиб ее брат. Волонтерскую деятельность медик называет своим долгом и отмечает: она помогает не по указке, а по велению сердца. И своим примером вдохновляет окружающих. Так, вот уже несколько лет финансовую помощь защитникам Отечества оказывает и коллега Альфии Ахтямовой Ольга Чернова.