В Башкирии школьники запустили акцию помощи бездомным животным

В селе Дмитриевка Уфимского района школьники организовали волонтерский пункт. Они изготавливают броши и продают их. На вырученные деньги помогают бездомным животным.

Запустили цепочку добра. Старшеклассники рассказывают младшим о своей благотворительной акции. Команда волонтеров предлагает купить амулет, а далее на эти деньги будет приобретен корм для четвероногих друзей.

Инициативу в этом деле проявила Камилла Хусаинова. Девочка рассказывает, что с детства любит животных и не может оставаться к ним равнодушной. Она решила поучаствовать в конкурсе от «Движения Первых», а позже это переросло во что-то большее.

Сейчас этот яркий элемент часто мелькает в школе. Дети и сотрудники активно присоединяются к акции. Общими усилиями удалось собрать более 20 тысяч рублей.

Школьная команда волонтеров навещает приюты и помогает им. Ни один четвероногий друг не остается без внимания.