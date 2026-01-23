В Уфе прошла рабочая встреча Радия Хабирова и Александра Бабакова

Зампредседателя Госдумы России Александр Бабаков высоко оценил вклад Башкортостана в социально-экономическое развитие страны. Об этом он заявил на встрече с главой республики. С первым заместителем председателя партии «Справедливая Россия» Радий Хабиров обсудил расширение взаимодействия Башкортостана с российским парламентом и справедливороссами.
По словам главы республики, в регионе выстроили конструктивные отношения с представителями партии на всех уровнях. В свою очередь, Бабаков высоко оценил работу руководства региона и личный вклад радия Хабирова в решение ключевых задач.
Как президент Федерации настольного тенниса, Александр Бабаков также положительно оценил строительство в Уфе центра для занятий этим видом спорта. По его словам, в ближайшее время эту тему обсудят вместе с профильным министром. Ожидается, что до конца года объект должны ввести в эксплуатацию.