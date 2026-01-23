В Уфе прошла рабочая встреча Радия Хабирова и Александра Бабакова

Зампредседателя Госдумы России Александр Бабаков высоко оценил вклад Башкортостана в социально-экономическое развитие страны. Об этом он заявил на встрече с главой республики. С первым заместителем председателя партии «Справедливая Россия» Радий Хабиров обсудил расширение взаимодействия Башкортостана с российским парламентом и справедливороссами.

По словам главы республики, в регионе выстроили конструктивные отношения с представителями партии на всех уровнях. В свою очередь, Бабаков высоко оценил работу руководства региона и личный вклад радия Хабирова в решение ключевых задач.

«Справедливая Россия» является для нас партнёрской политической силой. По ключевым направлениям внутренней и внешней политики мы находим взаимопонимание и совместно работаем на благо республики и страны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Я благодарен главе республики за открытый и содержательный диалог. Это неформальное общение по существу, в ходе которого мы обсуждаем текущие вопросы и стратегические задачи развития региона. Усилия руководства Башкортостана, в том числе по поддержке бойцов и их семей, заслуживают самой высокой оценки. Александр Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия»