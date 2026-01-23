В Уфе обсудили противодействие деструктивным информационным воздействиям

Мероприятие, организованное Региональным отделением партии «Единая Россия», было приурочено ко Дню подразделений по взаимодействию со СМИ Росгвардии, 10-летию со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии и 215-летию с момента создания Внутренней стражи России.

Участники круглого стола подчеркнули важность своевременного выявления и нейтрализации деструктивных информационных воздействий, направленных на дестабилизацию общества и подрыв доверия к государственным институтам. Особое внимание было уделено вопросам повышения медиаграмотности населения и формирования критического мышления у граждан, особенно у молодежи.