«Чувствуется братская поддержка»: боец из Башкирии о службе с земляками

Когда наступает время испытаний для Родины, ее защитники делают осознанный и трудный выбор. Они оставляют родной дом и близких, чтобы с оружием в руках отстаивать интересы страны на передовой. Среди них — уроженец Кармаскалинского района с позывным «Егор».
Боец подписал контракт с Минобороны РФ в ноябре 2024 года. Пройдя основательную военную подготовку, он вошел в состав штурмовой группы и отправился выполнять боевые задачи.
В зоне специальной военной операции он зарекомендовал себя как настоящий профессионал — дисциплинированный, инициативный и постоянно стремящийся совершенствовать свое мастерство.
«Егор» вырос в селе Суук-Чишма. Окончив 9 классов, он поступил в Уфимский механико-технологический колледж, где получил специальность электромеханика. Полученные технические знания, как отмечает боец, помогают ему и в службе.
Сегодня он находится за «ленточкой» с земляками из Давлекановского и Чишминского районов, пишут в издании «Кармаскалинская новь».
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Кармаскалинская новь».