Радий Хабиров: «Превратим Дом актёра в настоящий культурный центр»

Радий Хабиров посетил Дом актёра имени народной артистки БАССР Бедер Юсуповой и встретился с председателем Союза театральных деятелей республики Алмасом Амировым. Глава Башкортостана осмотрел большой зрительный зал, сохранивший уникальную акустику, малый зал, современную студию звукозаписи, фотогалерею с портретами известных артистов республики и библиотеку, в фондах которой хранятся редкие и старинные издания.

Дом актёра остаётся важной творческой площадкой для профессионального общения и развития театрального сообщества. Здесь проходят репетиции, мастер-классы, встречи с актёрами, режиссёрами и драматургами, а молодые артисты перенимают опыт у признанных мастеров сцены. Во время общения Радий Хабиров и Алмас Амиров обсудили планы комплексного обновления Дома актёра. Руководитель региона отметил важность этого культурного пространства.

Дом актёра находится в историческом центре Уфы. Рядом – театры, университеты. Студентами мы часто ходили здесь, и воспоминания об этом месте – только самые светлые. Но здание уже старое, нужно приводить его в порядок. Договорились не просто сделать ремонт – превратим Дом актёра в настоящий культурный центр. На ближайшем оперативном совещании дам все необходимые поручения. Союз театральных деятелей республики объединяет почти 600 человек. Наши актёры и режиссёры – огромные профессионалы, да и зрители – очень требовательные, с хорошим вкусом. Поэтому уверен: этот амбициозный проект обязательно должен состояться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Региональное отделение Союза театральных деятелей, которое в этом году отмечает 88 лет, является одним из самых крупных в стране. Мы объединяем 13 театральных коллективов республики. Особое внимание уделяем работе с молодыми профессионалами. У нас есть молодёжная премия «Момент истины» – каждый год определяем лучшую мужскую и женскую роль. Конкурс пользуется большой популярностью среди коллег до 35 лет.

Алмас Амиров, председатель союза театральных деятелей Республики Башкортостан
Волна
Пенальти