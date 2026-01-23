Радий Хабиров: «Превратим Дом актёра в настоящий культурный центр»

Радий Хабиров посетил Дом актёра имени народной артистки БАССР Бедер Юсуповой и встретился с председателем Союза театральных деятелей республики Алмасом Амировым. Глава Башкортостана осмотрел большой зрительный зал, сохранивший уникальную акустику, малый зал, современную студию звукозаписи, фотогалерею с портретами известных артистов республики и библиотеку, в фондах которой хранятся редкие и старинные издания.
Дом актёра остаётся важной творческой площадкой для профессионального общения и развития театрального сообщества. Здесь проходят репетиции, мастер-классы, встречи с актёрами, режиссёрами и драматургами, а молодые артисты перенимают опыт у признанных мастеров сцены. Во время общения Радий Хабиров и Алмас Амиров обсудили планы комплексного обновления Дома актёра. Руководитель региона отметил важность этого культурного пространства.