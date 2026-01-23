Радий Хабиров: «Превратим Дом актёра в настоящий культурный центр»

Дом актёра находится в историческом центре Уфы. Рядом – театры, университеты. Студентами мы часто ходили здесь, и воспоминания об этом месте – только самые светлые. Но здание уже старое, нужно приводить его в порядок. Договорились не просто сделать ремонт – превратим Дом актёра в настоящий культурный центр. На ближайшем оперативном совещании дам все необходимые поручения. Союз театральных деятелей республики объединяет почти 600 человек. Наши актёры и режиссёры – огромные профессионалы, да и зрители – очень требовательные, с хорошим вкусом. Поэтому уверен: этот амбициозный проект обязательно должен состояться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан