В Башкирии продолжается набор в беспилотные войска

Гибкие сроки службы и повышенный уровень безопасности, учитывая, что воевать придётся вдали от линии боевого соприкосновения. В Башкортостане продолжается набор добровольцев в беспилотные войска.

Это новый род воинских подразделений. Для желающих пополнить их ряды проводится предварительное обучение в центре «Защитник», созданном на базе санатория «Черемушки». Набор в беспилотные войска ведётся с октября 2025 года. Контракт заключается на один год с возможностью увольнения в запас по истечении этого срока. Пополнить ряды новых войск могут граждане от 18 до 45 лет.