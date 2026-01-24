Глава Башкирии совершил рабочую поездку в Янаул

В Янауле открылась новая детская поликлиника. Она будет обслуживать более 9 тысяч человек. Сегодня с работой медицинского учреждения ознакомился глава республики. Радий Хабиров также посетил обновленную детскую школу искусств. Об итогах рабочей поездки в самый северный город Башкортостана – в нашем сюжете.

Такие условия есть далеко не в каждой столичной поликлинике. Именно поэтому главврач называет учреждение настоящим центром детского здоровья. Помимо стандартных смотровых кабинетов, лечебные и диагностические с самым современным оборудованием. Вот, например, галокамера, то есть соляная пещера. А еще для удобства маленьких пациентов организовали игровую зону, чтобы было чем заняться, пока ждешь прием.

Небо и земля, если сравнивать со старой поликлиникой, которая размещалась в приспособленном помещении многоквартирного дома. В старом здании был всего один этаж, не хватало кабинетов. В новом у каждого врача свой, что удобно как для пациентов, так и для самих медиков, поскольку не нужно каждый раз менять рабочее место. А еще над каждым висят электронные таблички, поэтому сразу становится понятно, занят кабинет или свободен.

В поликлинике работают 20 врачей и почти полсотни специалистов среднего звена. Новые комфортные условия, уверено руководство, помогут привлечь и молодые кадры. Эльвина Зайдуллина полгода как окончила БГМУ и пока менять место работы не собирается.

Двухэтажный корпус детской поликлиники построили по президентской программе модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке федерального центра в Башкортостане возводят еще нескольких медучреждений. Одно из таких, в Аскинском районе, открыли в канун Нового года. Остальные распахнут двери в ближайшее время.

Почти готовы к приёму пациентов в Учалинском, Бакалинском, Абзелиловском районах. Параллельно своими силами мы начали обновление поликлиник в Уфе. Мы понимаем, что именно с первичного звена начинается забота о здоровье наших жителей. Поэтому работу эту обязательно будем продолжать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После масштабной модернизации в Янауле заработала и детская школа искусств. Её отремонтировали два года назад вслед за обращением жителей на Прямую линию Главы Башкортостана. В учреждении обучают изобразительному искусству, хореографии, игре на народных инструментах и фортепиано. Помимо самих помещений, строители обновили коммуникации, было закуплено новое оборудование.

Глава Башкортостана пожелал ученикам и преподавателям успехов и новых творческих достижений, а также анонсировал строительство еще одного учреждения культуры – на северо-востоке республики.

Душа радуется, когда вижу, в каких условиях теперь занимаются ребята. Мы стараемся каждый год ремонтировать хотя бы один-два таких объекта. А в этом году планируем начать строительство детской школы искусств в Верхних Кигах – там её очень ждут. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан