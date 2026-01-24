Глава Башкирии совершил рабочую поездку в Янаул

В Янауле открылась новая детская поликлиника. Она будет обслуживать более 9 тысяч человек. Сегодня с работой медицинского учреждения ознакомился глава республики. Радий Хабиров также посетил обновленную детскую школу искусств. Об итогах рабочей поездки в самый северный город Башкортостана – в нашем сюжете.

Такие условия есть далеко не в каждой столичной поликлинике. Именно поэтому главврач называет учреждение настоящим центром детского здоровья. Помимо стандартных смотровых кабинетов, лечебные и диагностические с самым современным оборудованием. Вот, например, галокамера, то есть соляная пещера. А еще для удобства маленьких пациентов организовали игровую зону, чтобы было чем заняться, пока ждешь прием.

Небо и земля, если сравнивать со старой поликлиникой, которая размещалась в приспособленном помещении многоквартирного дома. В старом здании был всего один этаж, не хватало кабинетов. В новом у каждого врача свой, что удобно как для пациентов, так и для самих медиков, поскольку не нужно каждый раз менять рабочее место. А еще над каждым висят электронные таблички, поэтому  сразу становится понятно, занят кабинет или свободен.

В поликлинике работают 20 врачей и почти полсотни специалистов среднего звена. Новые комфортные условия, уверено руководство, помогут привлечь и молодые кадры.  Эльвина Зайдуллина полгода как окончила БГМУ и пока менять место работы не собирается.

Фото №1 - Глава Башкирии совершил рабочую поездку в Янаул

Двухэтажный корпус детской поликлиники построили по президентской программе модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке федерального центра в Башкортостане возводят еще нескольких медучреждений. Одно из таких, в Аскинском районе, открыли в канун Нового года. Остальные распахнут двери в ближайшее время.

Почти готовы к приёму пациентов в Учалинском, Бакалинском, Абзелиловском районах. Параллельно своими силами мы начали обновление поликлиник в Уфе. Мы понимаем, что именно с первичного звена начинается забота о здоровье наших жителей. Поэтому работу эту обязательно будем продолжать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После масштабной модернизации в Янауле заработала и детская школа искусств. Её отремонтировали два года назад вслед за обращением жителей на Прямую линию Главы Башкортостана. В учреждении обучают изобразительному искусству, хореографии, игре на народных инструментах и фортепиано. Помимо самих помещений, строители обновили коммуникации, было закуплено новое оборудование.

Глава Башкортостана пожелал ученикам и преподавателям успехов и новых творческих достижений, а также анонсировал строительство еще одного учреждения культуры – на северо-востоке республики.

Фото №2 - Глава Башкирии совершил рабочую поездку в Янаул

Душа радуется, когда вижу, в каких условиях теперь занимаются ребята. Мы стараемся каждый год ремонтировать хотя бы один-два таких объекта. А в этом году планируем начать строительство детской школы искусств в Верхних Кигах – там её очень ждут.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Янаул называют северными воротами республики. Власти последовательно развивают инфраструктуру приграничного города. Муниципалитет дважды побеждал во всероссийском конкурсе благоустройства. Сейчас планируют преобразить северную часть населенного пункта, объединив её с южной в концепции бесконечной восьмерки. Центром станет железнодорожный вокзал и новый пешеходный мост, которые уже давно стали сердцем прогресса самого северного города Башкортостана.

БАШКОРТТАР-БСТ
Медиа школа