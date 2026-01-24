Глава Башкирии передал ордена семьям погибших бойцов из Янаульского района

Радий Хабиров передал ордена генерала Шаймуратова семьям погибших участников СВО из Янаульского района. Руководитель республики выразил соболезнования родителям и жёнам военнослужащих, вручив награды, которых бойцы удостоены посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

Родственники поблагодарили Радия Хабирова за внимание к их нуждам и личное участие в решении возникающих вопросов. Мать Героя России Игоря Насибуллина также обратилась с просьбой завершить ремонт центральной больницы. В ЦРБ на первом этапе уже обновили внешнюю часть здания и заменили кровлю, а также модернизировали некоторые кабинеты. Глава Башкортостана отметил, что ремонт медучреждения обязательно продолжат.