Бойцы из Башкирии после отпуска вновь отправились в зону СВО

После двухнедельного отпуска вновь на боевые позиции. Сегодня в Уфе состоялась торжественная церемония отправки военнослужащих в зону проведения специальной военной операции. Бойцы успели провести время с родными, отдохнуть, сделать домашние дела и решить накопившиеся вопросы.