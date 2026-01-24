Бойцы из Башкирии после отпуска вновь отправились в зону СВО

После двухнедельного отпуска вновь на боевые позиции. Сегодня в Уфе состоялась торжественная церемония отправки военнослужащих в зону проведения специальной военной операции. Бойцы успели провести время с родными, отдохнуть, сделать домашние дела и решить накопившиеся вопросы.
Проводить мужчин собрались родственники, друзья и коллеги. С напутственными словами к участникам СВО обратились представители военного комиссариата. Воинов в сопровождении сотрудников Госкомитета по чрезвычайным ситуациям доставят до места службу на комфортабельных автобусах.