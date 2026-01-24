Научные открытия и международные успехи: истории студентов из Уфы

В воскресенье в России отметят День студента. С праздником принято поздравлять друзей-сокурсников и преподавателей высших учебных заведений. История праздника, начавшаяся с основания Московского университета в день памяти святой Татианы, сегодня продолжается в делах современных студенток-Татьян. Наша съемочная группа пообщалась со студентами Уфимского университета науки и технологий, которые рассказали о своих успехах в учебе и о том, почему в свое время выбор пал на определенную специальность.

Рассказать о себе на арабском Алине Фархутдиновой не составляет труда. Тяга к иностранным языкам, делится девушка, у нее с детства. С уровнем английского С1 в конце прошлого года она отправилась в Дубай как переводчик. На чемпионат мира по боксу.

В крупнейшем вузе Башкортостана и одном из самых молодых в стране, кроме арабского, обучают персидскому, китайскому, корейскому и турецкому языкам. Студенты гуманитарных направлений в целом делают большие успехи. Так, например, Алмаз Махмутов выиграл студенческий стартап на разработку альголампы – водоросли будут очищать воздух.

Рядом с изобретением его пробный вариант – первые шаги в научной деятельности. Большая мечта Алмаза – стать ученым. И, возможно, скоро новые открытия будут известны именно под его именем. Мотивируют ребят в том числе активисты профкома, не только организовывая мероприятия, но и разъясняя права студентов и их возможности.