17-летнего водителя без прав задержали в Башкирии после погони

В Благовещенском районе сотрудники ГАИ задержали несовершеннолетнего водителя, управлявшего автомобилем без соответствующих прав.

Инцидент произошел на улице Советской в селе Ильино-Поляна. Инспекторы заметили автомобиль «ВАЗ-2107», но водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. После непродолжительной погони полицейским удалось не только остановить машину, но и задержать сбежавшего подростка.

В ходе проверки установлено, что за рулем находился 17-летний молодой человек, не имевший водительского удостоверения и не проходивший обучение в автошколе.

Подросток привлечен к административной ответственности. Автомобиль помещен на спецстоянку. В отношении родителей несовершеннолетнего собраны материалы для передачи в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав — им также грозит административная ответственность, сообщил глава ГАИ РБ Владимир Севастьянов.