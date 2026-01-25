В Уфе спасли щенков, обреченных на гибель в -27°C

Вчера днем, 24 января, сотрудники УГЗ Уфы спасли трех щенков, которые застряли между металлическими гаражами и не могли выбраться в мороз около -27°C.

На вызов, поступивший от очевидцев в Единую дежурно-диспетчерскую службу города, спасатели выехали незамедлительно. Однако первая попытка оказалась безуспешной — щенки были настолько плотно зажаты конструкциями, что даже с помощью гидравлического оборудования освободить их не удалось.

Спасателям пришлось вернуться за дополнительными инструментами. Во время второго выезда им удалось найти хозяйку одного из гаражей, чтобы получить доступ. С помощью болгарки они аккуратно распилили часть металлической стенки. Двух щенков извлекли быстро, а для спасения третьего потребовался дополнительный пропил.

Всех щенков передали заявительнице, обратившейся за помощью. Жизнь животных была спасена благодаря оперативности спасателей и бдительности горожан.