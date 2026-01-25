В Башкирии прошло заседание Республиканского совета по СПО

25 января – День российского студенчества. Впору поговорить о возможностях, которые стоят перед героями праздника. На неделе, в частности, говорили о системе воспитательной работы в колледжах Башкортостана в рамках Республиканского совета по среднему профессиональному образованию. Члены правительства и директора учебных заведений собрались на базе Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий, который в этом году отмечает 65-летний юбилей. Участие в федеральном проекте «Профессионалитет» позволило полностью обновить внешний вид и учебные кабинеты. А студенты, кроме получения теоретических знаний, прямо на занятиях погружаются в свою будущую профессию.
Полина Казакова закончила Салаватский колледж образования и профессиональных технологий в прошлом году. Но прощаться не стала. Вернулась обратно уже в качестве преподавателя. Говорит, даже в её студенческое время здесь было интересно учиться. Теперь же у молодежи появилось ещё больше возможностей для самореализации.
Салаватский колледж образования и профессиональных технологий неслучайно стал местом проведения Республиканского совета по среднему профессиональному образованию. Учебное заведение готовится отметить свой 65-летний юбилей. Подарок к круглой дате для студентов и преподавателей – участие в федеральном проекте «Профессионалитет». В его рамках в прошлом году на комплексный капитальный ремонт, а также закупку самого современного оборудования для мастерских колледж получил порядка 250 миллионов рублей.
В заседании Республиканского совета приняли участие члены регионального правительства, директора республиканских колледжей, работодатели. В режиме видеоконференции к форуму присоединилась председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Было отмечено, что более 60% выпускников 9 классов выбирают среднее профессиональное образование.
С 2022 года из бюджета республики выделено 1,3 млрд рублей на комплексный капитальный ремонт техникумов, благодаря чему отремонтировано 29 образовательных учреждений, создано четыре филиала медицинских колледжей. Помимо подготовки профессионалов, преподаватели уделяют особое внимание и воспитательной работе.
С 2022 года Башкортостан участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». В регионах он отвечает поставленной Президентом России стратегической задаче по подготовке к 2028 году миллиона востребованных специалистов рабочих профессий. В настоящее время в республике создано и действует 19 кластеров. В 2026 году планируется открыть еще 10 кластеров СПО, что выведет регион в число лидеров по их количеству.
В этом году Башкортостан также стал участником нового проекта «Агропрофессионалитет», по которой два колледжа – из Альшеевского и Баймакского районов – получат крупные федеральные гранты. Благодаря инициативам главы республики в регионе также появилась и своя собственная программа развития среднего профессионального образования, что позволило удвоить положительный эффект. Студенты не только получают качественное образование, но и трудоустраиваются сразу после получения диплома.