В Башкирии прошло заседание Республиканского совета по СПО

25 января – День российского студенчества. Впору поговорить о возможностях, которые стоят перед героями праздника. На неделе, в частности, говорили о системе воспитательной работы в колледжах Башкортостана в рамках Республиканского совета по среднему профессиональному образованию. Члены правительства и директора учебных заведений собрались на базе Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий, который в этом году отмечает 65-летний юбилей. Участие в федеральном проекте «Профессионалитет» позволило полностью обновить внешний вид и учебные кабинеты. А студенты, кроме получения теоретических знаний, прямо на занятиях погружаются в свою будущую профессию.

Полина Казакова закончила Салаватский колледж образования и профессиональных технологий в прошлом году. Но прощаться не стала. Вернулась обратно уже в качестве преподавателя. Говорит, даже в её студенческое время здесь было интересно учиться. Теперь же у молодежи появилось ещё больше возможностей для самореализации.

Салаватский колледж образования и профессиональных технологий неслучайно стал местом проведения Республиканского совета по среднему профессиональному образованию. Учебное заведение готовится отметить свой 65-летний юбилей. Подарок к круглой дате для студентов и преподавателей – участие в федеральном проекте «Профессионалитет». В его рамках в прошлом году на комплексный капитальный ремонт, а также закупку самого современного оборудования для мастерских колледж получил порядка 250 миллионов рублей.

Работодатели предъявляют нам такие требования, чтобы наши выпускники были готовы полностью к работе, не надо было их переучивать. И вот мы в результате этого проекта закупили оборудование по 13 специальностями направлениям. Эти зоны представляют собой реальные рабочие места, в которых будут работать наши студенты. Эти мини-ресторан, мини-гостиница и так далее. Зулфия Ишембитова, директор Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий

В заседании Республиканского совета приняли участие члены регионального правительства, директора республиканских колледжей, работодатели. В режиме видеоконференции к форуму присоединилась председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Было отмечено, что более 60% выпускников 9 классов выбирают среднее профессиональное образование.

С 2022 года из бюджета республики выделено 1,3 млрд рублей на комплексный капитальный ремонт техникумов, благодаря чему отремонтировано 29 образовательных учреждений, создано четыре филиала медицинских колледжей. Помимо подготовки профессионалов, преподаватели уделяют особое внимание и воспитательной работе.

Сегодня работодатели заинтересованы не только в профессиональном работнике. Им важно, чтобы сотрудник также обладал такими личными качествами, как коммуникабельность, мобильность, ответственность и умение работать в команде. Формирование этих гибких навыков – зона ответственности воспитательной работы. И среднее профессиональное образование – это подготовка нашей молодёжи ко взрослой жизни. Урал Кильсенбаев, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

С 2022 года Башкортостан участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». В регионах он отвечает поставленной Президентом России стратегической задаче по подготовке к 2028 году миллиона востребованных специалистов рабочих профессий. В настоящее время в республике создано и действует 19 кластеров. В 2026 году планируется открыть еще 10 кластеров СПО, что выведет регион в число лидеров по их количеству.

В 2025 году семь колледжей вошли в кластер «Профессионалитет» России. И на сегодняшний день Башкортостан в этом лидер. Всего с учётом 2026 года 27 колледжей республики открыли свои двери «Профессионалитету». Естественно, обновляется не только инфраструктура, но и содержание, обновляются программы. Педагоги проходят обучение на федеральных площадках. Стажировки на ведущих предприятиях. И самое главное, что колледжи сейчас работают в тесной связке со своими партнёрами, которые входят в кластеры. Игорь Нуйкин, директор Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности