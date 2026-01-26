В Башкирии выросло число запретов на сделки с недвижимостью без личного участия

В республике в 2,5 раза выросло число запретов на сделки с недвижимостью без личного участия собственников. По данным Росреестра Башкортостана, в 2025 году жители региона подали 91 тысячу заявлений о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения или прекращения права на объект недвижимости без личного участия.

Возможность устанавливать такой запрет закреплена законом «О государственной регистрации недвижимости» и применяется как мера защиты от мошенничества. Госпошлина за услугу не взимается. Подать такое заявление можно по экстерриториальному принципу, то есть вне зависимости от местонахождения объекта недвижимости.