В Башкирии эксперт рассказал о льготах для бойцов в войсках беспилотных систем

«Минобороны берет на себя ряд обязательств перед военнослужащим ВБС. Во-первых, возможность проходить службу только на воинских должностях беспилотных систем, без перевода без согласия бойца. Во-вторых, обучение. В-третьих, дополнительные материальные выплаты за эффективное применение БПЛА в зоне СВО – от 50 до 500 тысяч рублей. Из нового: возможность уволиться сразу после окончания контракта», – объяснил эксперт.