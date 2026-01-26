В Башкирии эксперт рассказал о льготах для бойцов в войсках беспилотных систем

В Республике Башкортостан активно идет набор в новый род войск Вооруженных Сил Российской Федерации - Войска беспилотных систем. Формирование новой структуры было завершено во второй половине 2025 года.
В нашем регионе первые добровольцы уже заключили соответствующие контракты с Министерством обороны Российской Федерации, с декабря прошлого года они проходят обучение.
Что ждет добровольцев в войсках беспилотных систем? Какие у этой службы преимущества? На эти и другие вопросы в интервью телеканалу БСТ рассказал начальник республиканского пункта отбора на военную службу по контракту Сергей Родинко.
Требования к кандидатам
Вступить в войска беспилотных систем могут мужчины в возрасте от 18 до 45 лет. Оператор дронов должен быть не старше 35 лет. Возраст, как отметил Сергей Родинко, – один из важнейших критериев отбора кандидатов.
«Возраст обусловлен возможностью и необходимостью подготовки. Минобороны России берет на себя обязательство сразу после заключения контракта обучить военнослужащего. Конечно же, приветствуется наличие знаний, умений или образования в области робототехники, управления дронами, электромеханики, электроники, программировании. Но в первую очередь важен возраст. Молодые люди более обучаемы», – пояснил Сергей Родинко.
Под это описание идеально подходят студенты. Они могут взять академический отпуск на период несения службы. Вернувшись на гражданку, студент уже в качестве участника СВО получает право перевестись на бюджет в вузе при наличии мест.
Преимущества службы
Важно отметить, что военнослужащие ВБС претендуют на все льготы и гарантии, как и другие участники СВО, – федеральные и региональные. Однако, по словам Родинко, есть отличительные особенности, которые прописаны в контракте.
«Минобороны берет на себя ряд обязательств перед военнослужащим ВБС. Во-первых, возможность проходить службу только на воинских должностях беспилотных систем, без перевода без согласия бойца. Во-вторых, обучение. В-третьих, дополнительные материальные выплаты за эффективное применение БПЛА в зоне СВО – от 50 до 500 тысяч рублей. Из нового: возможность уволиться сразу после окончания контракта», – объяснил эксперт.
Кроме того, Сергей Родинко добавил, что служба ВБС проходит в тыловых районах. Точное расположение зависит от типов БПЛА, с которыми будет работать специалист.
Профессиональное обучение
Обучение новобранцев рассчитано на 2 месяца. По словам начальника республиканского пункта отбора на военную службу по контракту, первые жители Башкирии уже начали его проходить в декабре 2025 года. Подготовка ведется на полигонах учебного центра Минобороны России. В данный момент еще одна группа добровольцев из Башкирии отправляется на обучение.
«Подготовка проводится под руководством инструкторов, которые имеют большой опыт применения беспилотных систем. Там очень хорошие преподаватели, они обучат абсолютно всему», – отметил спикер.
Набор в новый род войск ВС РФ будет идти постоянно. Всю необходимую информацию желающие вступить в ВБС в Башкирии могут получить по номеру 122.