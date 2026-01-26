Врачи Уфы выходили новорождённую весом 580 граммов

Врачи РКБ им. Куватова спасли жизнь новорожденной с экстремально низкой массой тела. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.
В больницу поступила женщина, беременность которой протекала на фоне гестационного гипертиреоза, рубца на матке и хронической гипоксии плода. Из-за преждевременного разрыва плодных оболочек и критического маловодия роды прошли раньше срока путём кесарева сечения.
Состояние новорожденной оценивалось как крайне тяжелое и нестабильное. После оказания первичной реанимации её перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Малышку подключили к аппарату ИВЛ. Врачи провели длительное комплексное лечение, которое включало в себя лечение пневмонии и формирующейся бронхолегочной дисплазии, коррекцию работы сердца, борьбу с неврологическими осложнениями, коррекцию анемии. Медики проводили телемедицинские консультации с ведущими специалистами НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова.
После проведенного лечения ребенок был переведен в стационар ГДКБ №17 для реабилитации. Сейчас малышке 11 месяцев. При росте 65 см она весит почти 7 кг.
Фото: министерство здравоохранения РБ.