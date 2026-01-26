Врачи Уфы выходили новорождённую весом 580 граммов

Состояние новорожденной оценивалось как крайне тяжелое и нестабильное. После оказания первичной реанимации её перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Малышку подключили к аппарату ИВЛ. Врачи провели длительное комплексное лечение, которое включало в себя лечение пневмонии и формирующейся бронхолегочной дисплазии, коррекцию работы сердца, борьбу с неврологическими осложнениями, коррекцию анемии. Медики проводили телемедицинские консультации с ведущими специалистами НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова.