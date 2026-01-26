В Уфе открылась новая школа на 1225 мест

В уфимском Затоне состоялось долгожданное открытие Центра образования №163. Учреждение, рассчитанное на 1225 мест, является одним из крупнейших в столице. В просторном четырехэтажном здании созданы комфортные условия для обучения.

Просторные светлые коридоры и сотни детских голосов. Еще недавно здесь велись отделочные работы, а теперь это здание полноправно можно назвать настоящим центром образования. Одно из крупнейших в Уфе учебных заведений распахнуло свои двери более чем для тысячи учеников. Альбина Давлетова в этом году оканчивает 11-й класс и станет одной из первых выпускниц современного образовательного учреждения.

В четырехэтажном здании предусмотрены спортивные залы, столовая, современные учебные, игровые и кружковые кабинеты. Также здесь имеются библиотека, музей и просторный актовый зал. Учебные пространства оборудованы интерактивными досками и современной техникой. Всё, чтобы создать комфортные условия для обучения как старших, так и младших классов.

Расположился образовательный центр в динамично развивающемся уфимском Затоне. Кроме жилых домов, школ и детских садов, здесь также активно возводят крупные спортобъекты. По этой причине в учебном заведении будут созданы физкультурно-спортивные классы. Кроме того, особое внимание здесь планируют уделять инженерно-техническим направлениям.

Только с начала этого года в столице республики и в Уфимском районе свои двери для учащихся распахнули три образовательных центра. Завершаются строительно-монтажные работы и в самой большой школе Приволжского федерального округа.