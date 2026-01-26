Студент из Уфы разработал биометрический фильтр для воды

Инновационная система. Студент Уфимского государственного нефтяного технического университета разработал биометрический фильтр, который не только очищает, но и персонализирует питьевую воду, обогащая ее витаминами и минералами для поддержки иммунитета. Проект стал одним из победителей всероссийского конкурса «Студенческий стартап» и получит грант в размере 1 миллиона рублей.

С виду обычный фильтр, которым пользуются тысячи людей. Но на самом деле в руках студента Андрея Дворцова инновационная разработка, придуманная им же самим. Биометрическая установка не только очищает питьевую воду от вредных примесей, но и персонализирует её под каждого потребителя, насыщая необходимым количеством витаминов и минералов. Для этого данные о состоянии здоровья заранее загружаются в мобильное приложение, которое по беспроводной сети передаёт показатели на сам фильтр.

В конце прошлого года проект Андрея Дворцова стал одним из победителей всероссийского конкурса «Студенческий стартап», что открывает новые горизонты для его реализации. Студент получил грант в размере 1 миллиона рублей, который поможет ему довести свою идею до коммерческого воплощения.

Первый прототип фильтра работает на основе современных биометрических технологий, которые позволяют адаптировать состав воды под индивидуальные потребности пользователя. По словам автора проекта, такая система может стать настоящим прорывом в области здравоохранения и профилактики заболеваний.