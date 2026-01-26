Под Уфой прошли соревнования по гонкам на радиоуправляемых моделях

В Уфимском районе прошли открытые соревнования по гонкам на радиоуправляемых моделях. Участие приняли более 20 спортсменов из разных городов и районов – взрослые и дети. Площадкой стал спортзал школы села Михайловка, где для машинок был уложен специальный ковролин.

Заменить аккумулятор нужно не более чем за минуту и вернуться на трассу. Время не ждет, на заезд опаздывать нельзя, поэтому у спортсменов каждая секунда на счету – нужно успеть проверить работоспособность всех деталей машинки.

Кстати, такие чипы подсоединяются к каждой модели, участвующей в гонках. Так легче определять, кто пришёл к финишу первым. К тому же спортсмены стартуют не разом, а по очереди, и система автоматически выдаёт информацию – кто и за какое время проехал требуемое количество кругов. При этом нужно преодолеть большое количество препятствий – трамплины и искусственные неровности.

В отличие от гонок на земле, гонки на ковровом покрытии в зале имеют ряд своих особенностей. К слову, с недавних пор опытные спортсмены начали вести занятия для школьников, таким образом передавая опыт.