Ремонт Дома актёра и самозанятые: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров поручил начать проектирование ремонта Дома актёра в этом году. Тема вошла в основную повестку еженедельного оперативного совещания сегодня. На прошлой неделе руководитель региона посетил здание, чтобы лично оценить состояние. После ремонта учреждение должно стать новой точкой притяжения. Какие ещё темы прозвучали на совещании?

Дом актёра имени Бедер Юсуповой был построен в 1970 году. За это время он ни разу не ремонтировался, то, что здание нуждается в восстановлении, не требует доказательств. Источником финансирования проекта, предположительно, выступит международный аэропорт «Уфа». Цель – создать новую, современную точку притяжения.

Я предлагаю провести открытый конкурс. Здание мы перестроить не сможем, но можем изменить декоративные элементы и цвета. Задача такая: сделать красивое, привлекающее внимание здание в центре Уфы, а внутри нужно сделать ремонт – это должна быть точка притяжения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На прошлой неделе глава региона посетил Дом актёра. Он лично оценил состояние здания, осмотрел студию звукозаписи, уникальную библиотеку, встретился с председателем Союза театральных деятелей Алмасом Амировым и обсудил планы комплексного обновления этой важнейшей творческой площадки, где по-прежнему кипит жизнь: репетиции, мастер-классы и встречи мастеров сцены с молодыми артистами.

Число самозанятых в Башкортостане выросло более чем на 30%, а их доход – в 1,5 раза. Количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 6,4%, что почти вдвое выше среднероссийского темпа. Теперь республика – на втором месте в ПФО по этому показателю. Хорошие результаты стали возможны благодаря системной поддержке, включая Гарантийный фонд, Центр «Мой бизнес» и финансовую помощь свыше двух миллиардов рублей только за прошлый год.

Здорово, что наш бизнес успешно развивается в непростых современных условиях. Увеличивается количество субъектов МСП, рост измеряется в тысячах. За этим направлением нужно внимательно смотреть и помогать предпринимателям. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан