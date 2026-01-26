Радий Хабиров принял участие в панельной дискуссии, посвящённой туризму

В Уфе обсудили новые тренды и запросы современного туриста. Участие в панельной дискуссии принял Радий Хабиров, а также представители Госдумы страны и туроператоры региона. Федеральные эксперты отметили хорошую динамику развития отрасли в Башкортостане. К слову, республику многие открывают для себя с весьма нетипичных сторон.

Слова зампредседателя Госдумы Владислава Даванкова – яркое подтверждение того, что туризм в Башкортостане активно развивается, причём по самым неожиданным направлениям. Люди уже давно ищут не просто то, на что можно посмотреть: им нужны эмоции и активный отдых.

Это не просто огромная часть экономики. Речь идёт и о престиже, продвижении нашего региона. К нам приезжает достаточно много людей, по количеству туристов мы – в числе лидеров в Приволжском федеральном округе, но всегда есть куда стремиться. Прежде всего надо продолжать развитие туристической инфраструктуры, предлагать современные турпродукты. Этим мы должны планомерно заниматься, чтобы быть конкурентоспособными. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Только в прошлом году турпоток в республику превысил два миллиона человек. Этот показатель растёт во многом потому, что для многих из-за внешнеполитических причин сейчас не столь доступен зарубежный отдых. Однако рано или поздно границы откроют, и регион должен быть готов к тому, чтобы удержать внимание туристов. По словам федеральных гостей панельной дискуссии, у Башкортостана есть все возможности для этого.

К слову, только в прошлом году башкирская столица, например, вошла в пятёрку среди городов страны по росту субъектов малого и среднего бизнеса. Как отметил председатель комитета Госдумы по МСП Александр Демин, в регионе высокие темпы развития сферы туризма, если сравнивать с другими субъектами страны.

Туризм может быть точкой роста для развития региона, и если сейчас доля отрасли в общей экономике – 2%, задача – довести её до пяти. Каждый вложенный рубль в сферу туризма возвращается в бюджет в четырёхкратном размере в виде налогов. Динамику развития хорошо ощущают туроператоры.