Радий Хабиров принял участие в панельной дискуссии, посвящённой туризму

В Уфе обсудили новые тренды и запросы современного туриста. Участие в панельной дискуссии принял Радий Хабиров, а также представители Госдумы страны и туроператоры региона. Федеральные эксперты отметили хорошую динамику развития отрасли в Башкортостане. К слову, республику многие открывают для себя с весьма нетипичных сторон.
Слова зампредседателя Госдумы Владислава Даванкова – яркое подтверждение того, что туризм в Башкортостане активно развивается, причём по самым неожиданным направлениям. Люди уже давно ищут не просто то, на что можно посмотреть: им нужны эмоции и активный отдых.
Только в прошлом году турпоток в республику превысил два миллиона человек. Этот показатель растёт во многом потому, что для многих из-за внешнеполитических причин сейчас не столь доступен зарубежный отдых. Однако рано или поздно границы откроют, и регион должен быть готов к тому, чтобы удержать внимание туристов. По словам федеральных гостей панельной дискуссии, у Башкортостана есть все возможности для этого.
К слову, только в прошлом году башкирская столица, например, вошла в пятёрку среди городов страны по росту субъектов малого и среднего бизнеса. Как отметил председатель комитета Госдумы по МСП Александр Демин, в регионе высокие темпы развития сферы туризма, если сравнивать с другими субъектами страны.
Туризм может быть точкой роста для развития региона, и если сейчас доля отрасли в общей экономике – 2%, задача – довести её до пяти. Каждый вложенный рубль в сферу туризма возвращается в бюджет в четырёхкратном размере в виде налогов. Динамику развития хорошо ощущают туроператоры.
Отвечая на запросы туристов, власти строят дороги, налаживают связь в тех местах, где её никогда не было, приводят в порядок знаковые объекты. Синергетический эффект получают и местные жители, для которых, в свою очередь, появляются новые рабочие места, да и в целом более комфортными становятся условия и качество жизни.