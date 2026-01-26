В Уфе врачи выходили недоношенных двойняшек

Врачи Республиканской детской клинической больницы выходили недоношенных двойняшек. Новорожденных доставили санавиацией в Уфу из Мечетлинского района, их вес был меньше двух килограммов, но благодаря усилиям медиков малыши стали быстро набирать вес, и в скором времени их вместе с мамой выпишут.

Малышка немного недовольна тем, что её потревожили, но маме нужно перевернуть её на другую сторону. В милых жилетках и шапочках девочки-близняшки София и Стелла напоминают сказочных гномиков, но за их жизни врачам пришлось бороться.

Санавиацией малышей доставили из Мечетлинского района. Несколько дней они провели в специальных кувьезах для выхаживания, после девочек уже перевели в палату к маме. Врачи обучили роженицу, ведь малышкам требуется особенный уход. В целом же двойня – нередкое явление, отмечают специалисты.