В Белебеевском районе по программе поддержки местных инициатив планируют заменить окна в сельской школе. Заявку готовят жители Центральной усадьбы племзавода имени Максима Горького, которые также приняли участие во всероссийской акции «Ёлка достижений», что подчеркивает высокий уровень вовлеченности местного сообщества в развитие инфраструктуры.

За десять лет по программе народных инициатив уже было реализовано семь проектов: от обустройства спортивных площадок до модернизации системы водоснабжения. И замена оконных блоков в школе Центральной усадьбы племзавода имени Максима Горького позволит создать более комфортные условия для обучения юных жителей села.