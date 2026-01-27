В Башкирии задержали пьяного водителя, перевозившего ребенка без автокресла

В Бурзянском районе на автодороге Старосубхангулово — Аскарово сотрудники ГАИ в рамках кампании «Не губи ребенка, пристегни!» остановили автомобиль «Лада Нива». При проверке выяснилось, что на переднем пассажирском сиденье женщина держала ребенка на руках.

Кроме того, у 36-летнего водителя были обнаружены явные признаки опьянения. Освидетельствование на алкотестере показало 0,224 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Мужчину отстранили от вождения. В отношении него составлены административные материалы за управление в состоянии опьянения и нарушение правил перевозки пассажиров. Автомобиль задержан и помещен на спецстоянку.