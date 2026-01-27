В Башкирии в модернизацию школьных столовых вложили 130 млн руб.

В Башкортостане в модернизацию школьных столовых вложили 130 миллионов рублей. Об этом стало известно на совещании правительства республики под председательством премьер-министра Андрея Назарова.

Бесплатным горячим питанием сегодня обеспечены все дети с 1-го по 4-й класс, а также учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных малообеспеченных семей и дети участников СВО. Всего в этом году в школах республики обучаются свыше 500 тысяч человек.