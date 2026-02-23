Члены Правительства Башкирии возложили цветы к памятнику в честь Дня защитника Отечества

В честь 23 Февраля цветы возложили и к памятнику «Землякам, ушедшим на фронт», расположенному напротив железнодорожного вокзала. Здесь в торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Башкортостана и члены правительства, а также ветераны войны и труженики тыла.

Выбор именно этого места обусловлен его историческим и символическим значением: на монументе скульптуры – представители разных национальностей. Андрей Назаров отметил, что именно это единство в годы Великой Отечественной войны помогло одержать победу над врагом. Поможет это сделать и сейчас, в условиях спецоперации.