Бойцам полка «Башкортостан» показали балет на передовой

Уникальный концерт для военнослужащих мотострелкового полка «Башкортостан» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с участием балерины Дарьи Захаренковой состоялся в одном из тыловых районов на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации. Мероприятие организовано добровольческим отрядом «Оплот» из Санкт-Петербурга для личного состава, находящегося на отдыхе и плановой ротации после выполнения боевых задач. Артистка исполнила для защитников Отечества фрагменты из классических балетных постановок, создав в полевых условиях атмосферу высокого искусства. После творческой части программы бойцам были переданы гуманитарные наборы от волонтеров, включающие предметы первой необходимости и средства личной гигиены.

На импровизированной сцене мотострелкового полка «Башкортостан» Дарья Захаренкова исполняет фрагмент балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского. Балерина по призванию – в душе волонтер. В составе отряда «Оплот» Дарья выступает перед военнослужащими в зоне спецоперации. Для военнослужащих полка также прозвучали песни из репертуара Муслима Магомаева. «Поднять боевой дух – наша главная цель», – говорит вокалист Слава Феникс.

Отряд «Оплот» основан в 2022 году и активно работает в зоне спецоперации. Его название расшифровывается как «Объединение патриотов Ленинградской области и Санкт-Петербурга». Командир отряда – Лариса Лукина с позывным «Фрейя». Отряд плотно сотрудничает с мотострелковым полком «Башкортостан».