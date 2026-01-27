Уфимский БК «Динамо» обыграл дома «Новосибирск»

Баскетбольный клуб «Динамо» провел очередной матч Суперлиги России. Уфимцы принимали на своем паркете команду «Новосибирск». Ранее соперники уже встречались в сезоне, тогда сильнее был коллектив из Башкортостана. И на этот раз динамовцы провели результативную игру.

Во второй десятиминутке хозяева площадки провели рывок, заработав 15 очков подряд. К началу третьей четверти отрыв от «Новосибирска» составил 18 очков. Хотя позже уфимцы позволили сравнять счет.