Уфимский БК «Динамо» обыграл дома «Новосибирск»

Баскетбольный клуб «Динамо» провел очередной матч Суперлиги России. Уфимцы принимали на своем паркете команду «Новосибирск». Ранее соперники уже встречались в сезоне, тогда сильнее был коллектив из Башкортостана. И на этот раз динамовцы провели результативную игру.
Во второй десятиминутке хозяева площадки провели рывок, заработав 15 очков подряд. К началу третьей четверти отрыв от «Новосибирска» составил 18 очков. Хотя позже уфимцы позволили сравнять счет.
Баскетболисты «Динамо» ударно провели концовку третьей четверти и вновь вышли вперед. В заключительном игровом отрезке игроки уфимского клуба выдали три трехочковых броска, закрепив свое преимущество. Итоговый счет – 82:66 в пользу динамовцев. Так команда завершила домашнюю серию матчей. Впереди у уфимцев выездной тур по маршруту Грозный – Санкт-Петербург.