Стала известна судьба овец, провалившихся под лед в Башкирии

Работы по извлечению овец, провалившихся под лед на озере Узеть в Бирском районе, завершены. Сейчас планируются контрольные погружения водолазов. Всего из водоема достали 1340 туш животных.

Ранее планировалось захоронить останки в скотомогильнике в Татарстане. Однако, по данным Госкомитета РБ по ветеринарии, туши вывезли на предприятие по переработке отходов животного происхождения в Елабугу.

На таких предприятиях сырье (кости, копыта, внутренние органы) перерабатывают в продукцию кормового или технического назначения. Часть после первичной обработки может использоваться для кормления животных, однако основная масса подвергается глубокой утилизации.

Напомним, инцидент произошел 16 декабря 2025 года. По словам владельца отары, причиной ЧП стала непогода. Фермер оценил ущерб более чем в 20 млн рублей, не считая стоимости спасательной операции. Из всего поголовья под лёд тогда провалилась 1341 овца, и лишь одна смогла выбраться.