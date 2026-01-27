В Уфе состоялась панельная дискуссия с представителями Госдумы

В Уфе состоялась панельная дискуссия с представителями Государственной Думы. У студентов ведущих вузов республики была уникальная возможность задать свои вопросы первым лицам и получить обратную связь.

В числе спикеров – заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания России Владислав Даванков, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев и председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин.