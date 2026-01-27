В Общественной палате Башкирии рассказали, как защититься от мошенников

Как при покупке недвижимости не попасться на уловку мошенников? И можно ли заранее обезопасить себя от козней аферистов? Эти вопросы обсудили в Общественной палате Башкортостана в рамках обучающей конференции.

Как было отмечено, самый простой способ защитить себя от мошенников – подать заявление о внесении в ЕГРН записи о невозможности регистрации объектов недвижимости без личного участия. Это поможет избежать попадания в схемы с поддельными доверенностями. В прошлом году в Башкортостане количество таких запретов выросло в 2,5 раза.