В Общественной палате Башкирии рассказали, как защититься от мошенников

Как при покупке недвижимости не попасться на уловку мошенников? И можно ли заранее обезопасить себя от козней аферистов? Эти вопросы обсудили в Общественной палате Башкортостана в рамках обучающей конференции.
Как было отмечено, самый простой способ защитить себя от мошенников – подать заявление о внесении в ЕГРН записи о невозможности регистрации объектов недвижимости без личного участия. Это поможет избежать попадания в схемы с поддельными доверенностями. В прошлом году в Башкортостане количество таких запретов выросло в 2,5 раза.
Также при покупке дома или квартиры необходимо изучить историю объекта и заказать выписку из госреестра. Она расскажет об основных характеристиках и зарегистрированных правах недвижимости, а также поможет убедиться в том, что продавец является её законным собственником. Сегодня особенно популярны среди аферистов телефонное мошенничество, подделка документов и так называемые «бабушкины схемы».