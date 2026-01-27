В Уфе Центр ментального здоровья отмечает своё трёхлетие

Уфимский Центр ментального здоровья отмечает своё трёхлетие. Он оказывает помощь в лечении и реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра, подготовку особенных детей к школе и взрослой жизни. В рамках мероприятия были награждены лучшие сотрудники учреждения за их нелёгкий труд. За время работы центр помог более чем 3000 детям.