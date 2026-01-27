В Уфе Центр ментального здоровья отмечает своё трёхлетие

Уфимский Центр ментального здоровья отмечает своё трёхлетие. Он оказывает помощь в лечении и реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра, подготовку особенных детей к школе и взрослой жизни. В рамках мероприятия были награждены лучшие сотрудники учреждения за их нелёгкий труд. За время работы центр помог более чем 3000 детям.
Для ребят с ментальными нарушениями здоровья работают кабинеты массажа, физио- и арт-терапии, учителя-дефектолога, лечебной физкультуры, а также водолечебница. Большое внимание врачи уделяют не только детям, но и родителям, для которых проводят обучающие сессии. Медицинское заведение считается одним из лучших в ПФО.