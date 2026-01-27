В Уфе прошли соревнования по мотогонкам на льду

В Уфе прошли Всероссийские соревнования по мотогонкам на льду. В этом году турнир имеет особое значение: он приурочен к 85-летию со дня рождения Габдрахмана Кадырова – первого в истории чемпиона мира и Европы. Мемориал великого мотогонщика прошёл в 27-й раз. В состязаниях приняли участие сильнейшие гонщики страны.

Даже в такую морозную погоду гонщики смогли растопить сердца болельщиков. На стадионе «Строитель» собрались сотни любителей мотоспорта. Два дня они наблюдали за тем, как соревнуются между собой звёзды ледового спидвея.

В 27-ом Мемориале Габдрахмана Кадырова состязались сильнейшие спортсмены, включая многократных чемпионов России, Европы и мира. У гонщиков было 40 заездов, в каждом из которых нужно было набирать баллы для турнирной таблицы.

По итогам первого дня соревнований лидировал уфимец Никита Богданов, набрав 15 очков. На два очка отстали от него одноклубник Дмитрий Солянников, а также Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского и Иван Хужин из Тольятти. Сильный мороз повлиял на самочувствие людей и состояние мотоциклов, в результате чего уже после первого старта прекратил борьбу Игорь Кононов из Тольятти.

Центр технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова активно поддерживает своих звёздных воспитанников, поэтому совсем юные мотогонщики совместно с их тренером помогали в организации турнира. Во второй день турнира проводились финальные заезды.

Несмотря на то что после первого дня Богданов уверенно опережал преследователей, судьбу главного приза решал последний, 40-й заезд, который свёл лидеров вместе. Никита Богданов едва удержал свой мотоцикл от наезда на стартовую ленту, что было зачтено как фальстарт, из-за этого он значительно отстал от соперников. Только в начале третьего круга ему удалось выйти на второе место.

За два дня Никита набрал 29 очков и на одно опередил Дмитрия Солянникова, ставшего победителем второго дня гонок, третье место досталось Дмитрию Хомицевичу, набравшему 26 очков.