В Башкирии самозанятые могут оформить оплачиваемый больничный

Самозанятые жители республики теперь имеют право на оплачиваемый больничный. Это стало возможным благодаря участию в эксперименте по добровольному страхованию, стартовавшему в этом году.

Для получения денежной компенсации необходимо зарегистрироваться в отделении СФР по Башкортостану. Это удобно сделать с помощью приложения «Мой налог». На сегодня уже 125 человек подали заявления именно этим способом.

Также самозанятые могут лично обратиться в удобную клиентскую службу отделения Социального фонда или через Госуслуги. Оплачивать страховые взносы следует уже со следующего месяца после регистрации.