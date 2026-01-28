В Уфе участники форума «Малая родина – сила России» посетили ЦУР

В Уфе стартовал Всероссийский форум «Малая родина – сила России». Участники из других регионов уже побывали с экскурсией в центре управления регионом. Гостям показали, как работает единая цифровая платформа, объединяющая все сферы жизнедеятельности республики.

ЦУР имеется в каждом регионе страны, но Башкортостан представил свой уникальный опыт реализации этого проекта. Форум продлится до 30 января. В рамках деловой программы состоятся выездные муниципальные практики, мастер-классы и круглые столы. Каждое мероприятие направлено на обмен знаниями и поиски решений для наиболее актуальных проблем муниципального управления.