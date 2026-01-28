Эксперты прокомментировали предстоящее Послание Главы Башкирии

30 января состоится традиционное Послание Главы Башкирии к Государственному Собранию. Эксперты оценили предстоящее событие и поделились мыслями, о чём будет речь Радия Хабирова.
Я думаю, Глава республики, скажет об укреплении народного единства, которое куётся не только здесь, но прежде всего на передовой, где плечом к плечу встают наши братья всех национальностей. Еще ожидаю, что будет отмечено, что такое единство необходимо прежде всего для Башкирии, потому что на сегодняшний день идёт внешняя атака на такие многонациональные регионы, как наш, для того, чтобы попытаться расколоть страну.Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований при министерстве культуры РБ, кандидат политических наук
У наших людей особенный дух, особенный менталитет. И, я думаю, Радий Хабиров скажет об особом единстве и сплоченности наших народов. Они выражаются в героизме всех наших ребят, которые уходят на передовую для защиты нашей страны. Ключевым посылом станет приближение общей Победы, и на самом деле это очень нужно всем нам.Эльмира Саматова, директор Дома дружбы народов РБ
Радий Хабиров глубоко погружен в молодежную повестку республики. Для его команды – это одно из ключевых направлений работы.Ильнур Юлдыбаев, руководитель регионального штаба «Движения первых» в РБ
Вероятно, будет представлен план по преодолению инвестиционной паузы и выходу на новые рубежи за счет дальнейшего развития промышленных кластеров и привлечения проектов в сфере высоких технологий и импортозамещения. Особое внимание будет уделено социальной стабильности и реализации новых инициатив в сфере здравоохранения, образования и поддержки многодетных семей.Александр Кобыскан, старший научный сотрудник Института стратегических исследований Академии наук РБ
Помощь военнослужащим остается приоритетом в жизни не только нашей республики, но и всей России. Республика проводит масштабную и системную работу в этом направлении. Сегодня у нас действует уже 54 региональные меры поддержки бойцов и их семей. Мало в каком регионе есть подобное. Знаю, что лично Радий Фаритович искренне переживает за каждого бойца. Как говорят сами ребята, он всегда на связи, и они это чувствуют.Юлия Краснова, депутат парламента РБ
Мне кажется, что обязательно будет озвучен вектор на дальнейшее успешное развитие бизнеса, всяческой поддержки и помощи ему, а также развитие креативных индустрий, как ниши экономики, в которую очень перспективно привлекать большие объёмы инвестиций.Ирина Абрамова, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ
Я предполагаю, что Радий Фаритович будет говорить о высоком приоритете внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в самые разные сферы нашей жизни, расскажет о текущих результатах внедрения ИИ в систему государственного и муниципального управления, использования ИИ в промышленности и сельском хозяйстве. Обозначит, какие задачи уже можно решать с помощью ИИ, насколько это экономит время и другие ресурсы. У нас промышленный регион, количество объектов для применения систем ИИ очень велико.Айрат Галлямов, генеральный директор ООО «Предиктор»
В республике многое делается в части семейной политики и поддержки семей с детьми. Скорее всего, перед профильными министерствами и ведомствами будут поставлены новые задачи. Для меня, как многодетной матери, эта поддержка крайне важна. Как и для общественного деятеля, который каждый день узнает о чаяниях и нуждах семей. Мы ощущаем внимание и заботу региона — у нас действуют различные льготы, например, при поступлении в вузы.Ирина Сухарева, депутат Уфимского горсовета, руководитель АНО «МногодетОК», многодетная мама
Трансляция Послания состоится в 10:00 в эфире четырёх телеканалов – БСТ, «Салям», «Башкортостан 24» и «Вся Уфа».