Эксперты прокомментировали предстоящее Послание Главы Башкирии

Я думаю, Глава республики, скажет об укреплении народного единства, которое куётся не только здесь, но прежде всего на передовой, где плечом к плечу встают наши братья всех национальностей. Еще ожидаю, что будет отмечено, что такое единство необходимо прежде всего для Башкирии, потому что на сегодняшний день идёт внешняя атака на такие многонациональные регионы, как наш, для того, чтобы попытаться расколоть страну.

Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований при министерстве культуры РБ, кандидат политических наук