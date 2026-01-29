В Башкирии мужчина получил 8 лет колонии за убийство сожительницы

В Сибае вынесли приговор 36-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве своей сожительницы на почве ревности.
Как сообщили в прокуратуре республики, трагедия произошла в августе 2025 года. Между мужчиной и женщиной вспыхнул бытовой конфликт. Охваченный ревностью, обвиняемый во время ссоры нанес потерпевшей множественные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась.
Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.