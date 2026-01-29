Стерлитамак представил модель успешного партнёрства власти и бизнеса

Стерлитамак и Стерлитамакский район в рамках работы Регионального дня III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» «Муниципальный рост: новые драйверы развития» посетила федеральная делегация. Гостями города стали 48 представителей из 28 регионов России. Делегация на практике ознакомилась с производственными и управленческими кейсами, реализуемыми в Стерлитамаке.
Ключевой точкой программы стала экскурсия на предприятие ООО «Башпласт» - одно из лидеров в производстве полимерных компаундов для кабельной промышленности. Участникам форума продемонстрировали высокотехнологичное производство, полный цикл которого обеспечивает собственная научно-исследовательская лаборатория и логистический комплекс. На предприятии работают 318 человек. Во главе угла здесь создание достойных условий труда и развитие корпоративной культуры.
Второй частью визита стал круглый стол, посвященный муниципальной практике «Совет директоров – партнерство во благо города». Этот кейс представили как механизм взаимодействия бизнеса, власти и общества, направленный на развитие территории. Первый заместитель главы администрации Стерлитамака Артур Гафаров и руководитель «Башпласта», заместитель председателя городского Совета директоров Василий Космынин а качестве результата такого партнерства привели открытие в Стерлитамаке первого в России единого комплексного Центра поддержки участников СВО и их семей.
Глава администрации Стерлитамакского района Рита Самигуллина представила делегатам комплексную модель «Открытый муниципалитет: интегрированная система взаимодействия власти и населения».
Эта система базируется на принципах максимальной открытости и включает регулярные встречи с жителями в селах и на предприятиях, расширенные приемы граждан с участием республиканских министров, выездные заседания с руководством Башкортостана. Результатом одного из заседаний стала «Дорожная карта» развития района до 2030 года.
Эффективность модели подтверждается цифрами. По росту собственных доходов среди муниципалитетов республики Стерлитамакский район в 2024 году поднялся с 39 на 6 место. Он входит в число лидеров как в агропромышленном секторе (валовой сбор зерна в 2025 году превысил 250 тыс. тонн), так и в промышленном развитии, заняв второе место в регионе. Район демонстрирует миграционный прирост, снижение безработицы и занимает первое место по легализации труда.
Визитной карточкой территории также стали масштабные события, сплачивающие жителей, — спортивный фестиваль «Юрактау-трейл» и гастрономический праздник хлеба «Сумбуля». В завершение встречи каждый гость получил на память свежий каравай, испеченный по старинному рецепту.
Фото: пресс-служба «Малая родина — сила России».