Стерлитамак представил модель успешного партнёрства власти и бизнеса

Эффективность модели подтверждается цифрами. По росту собственных доходов среди муниципалитетов республики Стерлитамакский район в 2024 году поднялся с 39 на 6 место. Он входит в число лидеров как в агропромышленном секторе (валовой сбор зерна в 2025 году превысил 250 тыс. тонн), так и в промышленном развитии, заняв второе место в регионе. Район демонстрирует миграционный прирост, снижение безработицы и занимает первое место по легализации труда.