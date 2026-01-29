Председатель IT-ассоциации Башкирии прокомментировал предстоящее послание Радия Хабирова

Вопросы проведения спецоперации, поддержки бойцов, экономики в целом и даже искусственного интеллекта – эти темы, возможно, прозвучат в Послании Главы Башкортостана депутатам Госсобрания республики. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал председатель IT-ассоциации региона Кирилл Полетаев.

Напомним, завтра, 30 января, Радий Хабиров обратится с ежегодным посланием к парламентариям. Прямую трансляцию можно будет увидеть в эфире на региональных телеканалах, в том числе и на БСТ, а также на страницах в соцсетях Главы Республики Башкортостан. Начало в 10:00.