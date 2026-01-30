Эксперты прокомментировали Послание Радия Хабирова Госсобранию Башкирии

Хочется верить, что все задумки, которые уже были, воплотятся, ну и, конечно же, надежда на светлое будущее, о коем Радий Фаритович не раз говорил, несмотря на все трудности и перипетии, мы к этому будущему идем. Ну а мы, жители республики, готовы делать все от нас зависящее, чтобы все задуманное действительно воплотилось с нашей в том числе помощью.

Юлия Артёменко, блогер