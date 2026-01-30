Эксперты прокомментировали Послание Радия Хабирова Госсобранию Башкирии

Эксперты отмечают эмоциональность послания, которое, по их мнению, пропитано личными переживаниями главы республики. Радий Хабиров благодарил военнослужащих, а также их семьи. Отдельного внимания удостоены матери бойцов, при упоминании которых зал встал в знак уважения. Тезисы активно разбирают на цитаты и комментируют.
Многие участники спецоперации отмечают, что поддержка СВО в послании Радия Хабирова является фундаментом, на котором строятся реалии региона и всей России. Уже исходя из главных целей будущего, в Башкортостане выстраивается экономика, социальная политика, кадровая работа.
Важно, что у руководства Башкортостана, главы республики есть четкое видение происходящего и понимание, что нужно делать. По словам экспертов, во всех сферах жизни реализуется цепочка «консолидация – поддержка – адаптация – технологический рывок». Все обозначенные Радием Хабировым приоритеты работают в этой логике, опираясь на курс Президента России.