Эксперты прокомментировали Послание Радия Хабирова Госсобранию Башкирии

Эксперты отмечают эмоциональность послания, которое, по их мнению, пропитано личными переживаниями главы республики. Радий Хабиров благодарил военнослужащих, а также их семьи. Отдельного внимания удостоены матери бойцов, при упоминании которых зал встал в знак уважения. Тезисы активно разбирают на цитаты и комментируют.

Многие участники спецоперации отмечают, что поддержка СВО в послании Радия Хабирова является фундаментом, на котором строятся реалии региона и всей России. Уже исходя из главных целей будущего, в Башкортостане выстраивается экономика, социальная политика, кадровая работа.

Как сказал Радий Фаритович, нам не нужно ждать окончания. Столько времени, сколько нужно для полной победы, мы будем выполнять поставленные задачи.

Руслан Гарифуллин, Герой России

Нам после победы еще предстоит очень многое сделать. Мне кажется, и в этом тоже был посыл главы республики, что одной победой это не закончится, и нам будет необходимо прикладывать еще много-много сил. И вот эта консолидация, это единство не должны рассыпаться с окончанием специальной военной операции.

Денис Чернавин, Герой России
Фото №1 - Эксперты прокомментировали Послание Радия Хабирова Госсобранию Башкирии

Важно, что у руководства Башкортостана, главы республики есть четкое видение происходящего и понимание, что нужно делать. По словам экспертов, во всех сферах жизни реализуется цепочка «консолидация – поддержка – адаптация – технологический рывок». Все обозначенные Радием Хабировым приоритеты работают в этой логике, опираясь на курс Президента России.

Хочется верить, что все задумки, которые уже были, воплотятся, ну и, конечно же, надежда на светлое будущее, о коем Радий Фаритович не раз говорил, несмотря на все трудности и перипетии, мы к этому будущему идем. Ну а мы, жители республики, готовы делать все от нас зависящее, чтобы все задуманное действительно воплотилось с нашей в том числе помощью.

Юлия Артёменко, блогер
Волна
Акции БСТ