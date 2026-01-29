В Уфе открыли музей гражданской обороны на базе колледжа БГПУ

На базе колледжа БГПУ состоялось открытие двухэтажного музея гражданской обороны. В нем разместили артефакты медицины советского времени, а еще обмундирование и снаряды периода Великой Отечественной войны и современные находки – дроны и другие экспонаты.

Идея создания такой площадки принадлежит руководителю мобильного отряда школы безопасности «С.О.Б.Р». После закрытия военной кафедры в педагогическом университете Сергей Вильданов занимался сбором интересных предметов в течение трех лет.

Экскурсионная программа включала в себя мастер-класс по первой помощи. Гостям показали, как проходят занятия со студентами – им разъясняют алгоритмы действий в критических ситуациях в быту и на улице. Рассказали и об основах тактической медицины. В мероприятии приняли участие председатель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям и представители МЧС Башкортостана. Последние также пополняют коллекции музея.