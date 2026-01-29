Пожарные извещатели спасли почти 1300 жизней в Башкирии

С 2016 года в республике благодаря пожарным извещателям удалось сохранить жизнь 1292 людям, 482 из которых — дети.

Очередной случай спасения произошел в конце прошлой недели в СНТ «Дружба» Уфимского района. Сигнал извещателя в котельной услышал приехавший в гости дедушка. На пронзительный звук прибежала хозяйка дома и обнаружила сильное задымление. В этот момент в здании находились мужчина 1941 года рождения и двое маленьких детей. Женщине удалось самостоятельно ликвидировать возгорание.