Новый ГОСТ в строительстве: мнение экспертов из Башкирии

В России в этом году примут государственный стандарт при строительстве новых многоквартирных домов. Речь о том, чтобы установить единые требования к качеству отделочных работ, их приёмке и методике устранения замечаний. Что говорят застройщики и как изменения повлияют на рынок недвижимости, в том числе и на стоимость жилья, – в нашем сюжете.

Такое же оборудование в похожей по планировке квартире будет и у Айгуль Мухамедьяновой. Жительница Сибая вместе с детьми с нетерпением ждёт заселения, которое произойдёт в течение года. Она приобрела жилплощадь по семейной ипотеке в Миловке без первоначального взноса на 18 лет почти за 5,5 млн рублей, выбрала с готовым ремонтом.

Данный проект очень идентичен, даже мне сказали, что ремонт ещё лучше будет. Для меня эта программа очень подходящая, так как я сама не смогу сделать ремонт, поэтому я выбрала квартиру по этой программе. Айгуль Мухамедьянова

В селе Ольховом Уфимского района недавно построили новый многоквартирный дом. В жилых помещениях созданы все условия: поклеены обои, установлены натяжные потолки. Помимо однокомнатных, в этом четырёхэтажном доме есть двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. По словам риэлторов, многие застройщики сдают жильё под ключ с чистовой отделкой, поскольку такой вид недвижимости тяжелее продавать за пределами города.

В связи с тем, что темпы жилищного строительства с каждым годом только растут, в федеральном Минстрое совместно с Росстандартом разрабатывают ГОСТ на отделку. По словам вице-премьера правительства страны Марата Хуснуллина, в документе пропишут то, какими должны быть полы и стены в новостройках, а также требования к качеству штукатурных, шпаклёвочных, облицовочных, малярных и обойных работ, в том числе установке подвесных и натяжных потолков. Инициативу поддерживает Владимир Путин.

Вы сказали об отделке жилых помещений, жилых домов. Как Вы относитесь к идее обязательного включения в проектную документацию многоквартирных домов параметров отделки? Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Абсолютно поддерживаем, это своевременная мера, её надо вводить. Это повысит нам качество, позволит населению экономить свои средства, потому что при централизованной отделке люди просто экономят свои деньги и получают неудобства. После того, когда дом построили, все начинают его ремонтировать в течение нескольких лет. Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства России

Благодаря нововведению, люди сэкономят не только деньги, но и время на ремонт.

У покупателя должен быть приблизительно миллион или больше миллиона рублей, и ещё, ведь есть такая ситуация в получистовой отделке, когда сдают – в договоре написано черновая отделка, чтобы покупатели не судились, экспертизы не делали, деньги не могли возвращать. Вот в этом плане этот закон будет полезен для людей. Светлана Насырова, агент по недвижимости

В государственном стандарте появятся три уровня отделки – стандартная, улучшенная и бизнес. Ограждающие конструкции, окна и входные двери туда не входят. Эксперты отмечают, что благодаря новшеству покупатели будут понимать, какую квартиру они приобрели, а строители – на что им ориентироваться.

Важно отметить, что новый норматив приведёт к снижению споров между застройщиками и дольщиками. Введение данного ГОСТа не должно отразиться на повышении цен квадратного метра, потому что застройщики смогут выбрать из трёх классов отделки жилья, которые соответствуют конкретному жилищному комплексу и ценовой политике реализации квартир. Максим Мельников, технический директор группы компаний

Государственный стандарт создаёт для всех компаний единые требования. Новый норматив снизит споры и конфликты между дольщиками и застройщиками.

В суде, предположим, у исполнителя шансов не будет, потому что явно видно, что здесь есть, допустим, зазор между плинтусом и полом больше 4-5 мм, что не будет являться нормативным значением, и, соответственно, стороны смогут решить этот вопрос, не обращаясь в суд. Максим Меньшиков, юрист, строительный эксперт

Однако некоторые строители считают, что изменения могут повлиять на стоимость.

Это комплексный вопрос: новые правила могут повлиять на смету, но большее воздействие оказывают цены на материалы, рабочую силу и общие экономические условия. Салават Назаров, директор по маркетингу группы компаний

Мнения уфимцев и гостей столицы разделились: кто-то предпочитает жильё с получистовой, а некоторые и вовсе с черновой отделкой.

Я считаю, с черновой отделкой, чтобы по своему вкусу сделать квартиру красивой. Анна Нургалеева

Получистовой, скорее всего. Во-первых, дорого, если не чистовой отделкой, дорого слишком самому делать. А цена, она и так входит в стоимость, и всё равно дешевле не найдешь, я думаю. Булат Халиков

ГОСТ на материалы должен быть, то есть на сам вид работ – это трудно сделать, а на материал, который используют, он необходим. Почему? Чтобы понимать, какой материал сделан по ГОСТу, чтобы и качество определённое соответствовало. Евгений Наборнов