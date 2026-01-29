Врачи Уфы рассказали, чем опасен приём «Оземпика» и его аналогов без назначения врача

Продажи российских аналогов «Оземпика» – препарата, ставшего настоящим трендом среди тех, кто ищет быстрые способы похудеть – в 2025 году выросли почти втрое. Такие данные приводит Центр развития перспективных технологий. В прошлом году было продано более шести млн упаковок. Увеличение предложения на рынке сделало терапию более доступной. Часто «Оземпик» и его аналоги используют не по назначению врача. Какие риски это создаёт?

Кто не мечтал похудеть в одночасье и без особых усилий? Вот и Екатерина захотела быстрого результата, насмотревшись на то, как другие сбрасывают с помощью препаратов десятки лишних килограммов.

Екатерина оценила, что результат и возможный риск не соизмеримы: всё-таки препарат назначал не врач. «Семавик» – это аналог распиаренного «Оземпика», действующее вещество у них одно. Лекарство можно купить в любой аптеке, рецепт не требуется, но врачи предупреждают: применение подобных препаратов – это вмешательство в гормональную систему. Это серьёзное лекарство, изначально созданное для людей с сахарным диабетом II типа, но также он назначается и при ожирении, но в определённых случаях.

Препарат действует на центр насыщения: снижает аппетит, замедляет переваривание пищи и регулирует уровень сахара в крови. Вроде бы ничего опасного, но у здорового человека может случиться «сбой» в гормональной регуляции, говорят медики. Так почему же люди выбирают такой способ похудения?